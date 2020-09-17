На 15 станціях київського метро замінять старі турнікети

У Києві на 15 станціях метрополітену замінять старі турнікети на нові.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київсього метрополітен у Телеграмі.

"Старі турнікети, які працюють ще з 1970-х років, регулярно б’ють пасажирів, навіть тих, хто сплатив за проїзд. Їх вирішили замінити через скарги пасажирів метро", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, оновити турнікети планують на станціях синьої гілки: "Героїв Дніпра", "Оболонь", "Почайна", "Тараса Шевченка", "Контрактова площа", "Льва Толстого", "Либідська" та зеленої гілки: "Кловська", "Палац спорту", "Дружби народів", "Видубичі", "Славутич", "Осокорки", "Позняки", "Харківська".

Турнікети прийматимуть оплату за допомогою банківських карток, смартфонів із NFC, карток оплати проїзду, карток киянина та паперових або електронних QR-квитків.

Як повідомлялося, 4G вже працює на 22 підземних станціях київського метро.