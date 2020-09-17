Київ у найближчі години накриє гроза - синоптики

У столиці в найближчі дві години 17 вересня та до кінця доби 18 вересня очікується гроза.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У найближчі дві години зі збереженням до кінця доби 18 вересня гроза (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, 18 вересня в Україні очікується різке зниження температури. Зокрема, в Києві у п’ятницю температура вночі опуститься до 7-9° тепла, вдень до 13-15°. Крім того, у столиці завтра очікується північно-західний вітер, 7-12 м/с, з поривами 15-20 м/с. Вночі місцями пройде невеликий короткочасний дощ, вдень буде без опадів.