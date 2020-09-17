Столичний завод "Енергія" вивели у плановий ремонт
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Як і щороку, тут наразі проводиться щорічна перевірка обладнання, його ремонт та оновлення за необхідності. Зокрема, цього року відремонтують електрофільтр котла № 1, бункер приймання твердих побутових відходів, дві бойлерні, димову трубу, проведуть чистку бункера золи, ревізію арматури, а також технічну діагностику трубопроводів і котла № 4", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, на заводі "Енергія" завершується ремонт останнього електрофільтра, розпочинається великий проєкт зі встановлення системи хімічної очистки димових газів.
У серпні на заводі встановили експериментальну модель установки системи хімочистки. Її основне завдання – визначити найефективніший склад реагентів хімічного очищення димових газів перед будівництвом повноцінної системи. Поступове впровадження цієї системи є одним із проєктів масштабної модернізації столичного енергокомплексу.
Завершення проєкту зі встановлення системи хімочистки заплановане на 2022-й рік. Це дозволить привести рівень викидів підприємства до європейських екологічних нормативів Директиви ЄС 2010/75EU, які в середньому в 5 разів жорсткіші за українські.
На сьогодні викиди забруднювальних речовин заводу "Енергія" відповідають вимогам чинного українського законодавства і контролюються Державною екологічною інспекцією та внутрішньою екологічною службою.
Зазначається, що завод є частиною столичного енергокомплексу. Він забезпечує теплом і гарячою водою близько 300 багатоповерхових будинків.
У КМДА нагадали, що з 2 вересня завод "Енергія" зупинився на ремонтні роботи і призупинив до їхнього завершення роботу обладнання та спалювання твердих побутових відходів.
Як повідомлялося, "Київтеплоенерго" готовий розпочати опалювальний сезон раніше, якщо в цьому буде необхідність.