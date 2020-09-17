Недобудови банку "Аркада" можуть залишитись без електроенергії – КМДА

Житлові комплекси «Патріотика», «Еврика» та ще 5 будинків, які обслуговує ТОВ «Аркада-Житлосервіс», можуть залишись без електроенергії через накопичення боргів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

«27 будинків житлових комплексів «Патріотика», «Еврика» та ще 5 будинків, що обслуговує ТОВ «Аркада-Житлосервіс», через борги обслуговуючих компаній за електропостачання під загрозою повного або часткового відключення. Якщо ситуація не зміниться, поставку електроенергії протягом 90 днів здійснюватиме Постачальник Останньої Надії (ПОН), а вже після зазначеного терміну, за відсутності іншого постачальника, подача електроживлення припиниться», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міська влада готова забезпечити координацію процесів, щоб не допустити відключення будинків.

До КМДА також звернулися компанії: ТОВ «Аркада-Житлосервіс», ТОВ «Промінь-С» та ТОВ «Управсервісголосієво», які обслуговують будинки ЖК «Патріотика» і ЖК «Еврика», з інформацією, що їхні рахунки були також відкриті в банку «Аркада» та заблоковані із введенням тимчасової адміністрації.

«Сумарно на рахунках обслуговуючих компаній заблоковано більше 3 млн грн, які раніше зібрали з мешканців за обслуговування будинків і прибудинкових територій. Ситуація ускладняється тим, що частина квартир не має прямих договорів, і гроші, зібрані раніше за воду, опалення, електропостачання, також заблоковані в банку «Аркада»», - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, на обслуговуванні ТОВ «Аркада-Житлосервіс» перебувають 5 будинків, що не будував банк «Аркада», але їх також відключать від послуг: зокрема, на: вул. А. Аболмасова, 6 та 7; вул. Маршала Малиновського, 4-В; вул. Гарматній, 31-А; вул. Л. Курбаса, 7-Б.

«Ясно» (ТОВ «Київські енергетичні послуги») надіслало попередження про розірвання договору з обслуговуючими компаніями в разі несплати за електроенергію також у вересні, що автоматично переведе постачання цих будинків у ПОН із квартирами, які не мають прямих договорів з «Ясно». Будинки, у яких усі квартири мають прямі договори, ризикують бути відключеними в місцях загального користування (МЗК), що призведе до відключення ліфтів, постачання опалення та води.

Обслуговуючі компанії накопичили борги: за холодне водопостачання – 5 млн 517 тис. 601,67 грн, за опалення – 3 млн 405 тис. 549 грн.

«Усе це ставить під загрозу електропостачання, водопостачання будинків і початок для них опалювального сезону», - зазначили в КМДА.

Як повідомлялося, президенту банку «Аркада» Костянтину Паливоді оголосили підозру у привласненні грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика» у сумі 50 млн гривень (ч. 5 ст. 191 КК України).

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2018 року підозрюваний, обіймаючи посаду голови правління АТ АКБ «Аркада», разом зі своїми спільниками розробив та реалізував схему привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика», управителем яких є банк «Аркада».

Так, шляхом видачі кредиту та подальшого проведення операцій з використанням суб’єктів господарювання, які не пов’язані з банком «Аркада» та підконтрольні безпосередньо підозрюваному, з фондів фінансування будівництва були виведені кошти у сумі 50 млн гривень.

Банк “Аркада” на підставі рішення правління Національного банку України від 25 серпня 2020 року віднесено до категорії неплатоспроможних, у банку запроваджено тимчасову адміністрацію.