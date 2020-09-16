Киян просять більше не купатися на столичних пляжах

У столиці завершився купальний сезон, киянам наполегливо радять відпочивати на пляжах без купання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"З 15 вересня у столиці завершився купальний сезон, рятувальники Kyiv Lifeguard Service також завершили сезонну роботу на муніципальних пляжах до наступного року. Киянам і гостям міста рекомендовано відвідувати офіційні пляжі лише як зони відпочинку", - йдеться у повідомленні.

За літній сезон лайфгарди КП "Плесо" на водних об’єктах Києва врятували 84 людини. Найчастіше надзвичайна ситуація виникала на тлі вживання алкогольних напоїв та купання у не призначених для цього місцях. Середній вік врятованих – 27 років.

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Усього у Kyiv lifeguard Service КП "Плесо" в сезон працює 100 рятувальників, із яких щодня 50 лайфгардів виходять на 24 рятувальні пости. Вони мають сучасне спеціалізоване обладнання: два гідроцикли, 10 моторних човнів, тюби нового покоління, серфи, дефібрилятори.