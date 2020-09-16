Софія Київська отримала обладнання, що “вилікує” її стіни

Завдяки меценатам заповідник “Софія Київська” одержав інноваційну швейцарську систему для осушення від вологи фундаменту та стін, що допоможе зберегти цю тисячолітню пам’ятку.

Про це повідомила на брифінгу генеральний директор заповідника Неля Куковальська, передає кореспондент Укрінформу.

Найперше генеральний директор подякувала меценатам — одеській фармацевтичній компанії Інтерхім та київській Zagoriy Foundation, які купили і передали Софії Київській це інноваційне обладнання, вартість якого - 4 млн грн.

“Проблема та, що в Софії вже давно порушена гідроізоляція — і вертикальна, й горизонтальна. Волога із землі підходить до стін і підвалин, руйнуючи матеріал, з якого вони складені. І саме ця технологія не руйнівними методами, використовуючи електромагнітні поля нашої землі, налаштовує електромагнітні хвилі так, що вода забуває свою пам’ять і йде назад. І за три роки ми плануємо повністю осушити стіни до нормативу - це 3-4%”, - розповіла Куковальська.

Вона зазначила, що на сьогодні показники вологості дуже великі і не всі з них були відомі, оскільки можна було виміряти вологість тільки на поверхні стін.

«Сучасні технології в лікуванні Софії Київської» / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

“Коли ми поставили обладнання, ми змогли зробити вимірювання всередині стін, де вологість виявилася набагато більша, ніж на поверхні, де вона становить 5-7%. Ми побачили реальну картину — вологість в деяких місцях доходить до 12-13%, що для такої споруди є неприпустимо”, - сказала Куковальська.

Вона уточнила, що йдеться про всі стіни Софії Київської — і зовнішні, і підвалини Софійського собору. Окрім цього, обладнання встановлено в Митрополичому палаці, Брамі Заборовського, Теплій Софії, Південній в’їзній вежі і на дзвіниці. Тобто цим обладнанням охоплено весь архітектурний ансамбль.

Гендиректор зауважила, що коли порахували кошторис, почали шукати меценатів. Першим був генеральний директор фармацевтичної компанії Інтерхім Анатолій Редер, який звернувся до Zagoriy Foundation.

“Заклик про порятунок Софії Київської пролунав саме в час чергової кризи під назвою COVID-19, яка змінила всі підходи до бізнесу, зруйнувала стандартні схеми, створила велику кількість проблем”, - зазначив Анатолій Редер.

Він підкреслив, що Оранта, образ якої зображений в центральній обсиді Софійського собору, впродовж тисячоліття має для всіх нас величезний сакральний зміст. Вона вшановувалась як головна захисниця нашої землі, її заступництво вважалось більш надійним, ніж кріпосні стіни.

“За десять століть непорушна стіна Софії ні разу не впала. І нині непорушна стіна — це найдревніша східнослов’янська святиня. І те, що вона збереглася в первісному вигляді — це само по собі диво. Звідси, можливо, прийшла віра в те, що поки стоїть Софія, живе Київ і жива Україна. І от Оранта, яка оберігала нас десять століть, в один момент сама попросила про допомогу. Стіни Софії поступово піддавалися проникненню вологи і руйнувалися. Тож ми звернулися до наших колег із компанії “Дарниця”. І разом, незважаючи на кризу, впорались із проблемою. Це стало можливим завдяки унікальному швейцарському обладнанню компанії BioDry, заснованому на розробках Нікола Тесли”, - сказав Редер.

Своєю чергою директор компанії BioDry Україна Єгор Жученко зазначив, що технологія, яка встановлена в стінах Софії, вже понад 10 років рятує об’єкти культурної спадщини по всьому світу і на сьогодні існує вже більше 4,5 тисячі успішних прикладів її застосування.

“Сьогодні завдяки меценатській допомозі Софія - в ряду цих пам’яток, проблема, яка її руйнувала, буде вирішена”, - підкреслив Жученко.

Щодо проблеми він уточнив, що волога на сьогодні перевищує норму в стінах заповідника в 3-4 рази, а в деяких місцях і в 5 разів. “Але ми очікуємо, що вже за перший рік цей показник зменшиться приблизно на третину, а за три роки сягне норми”, - сказав він.