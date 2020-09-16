На столичному проспекті Гузара мотоцикл збив пішохода, троє загиблих

У столиці на проспекті Любомира Гузара сталася ДТП за участю мотоцикла Yamaha, жертвами аварії стали три людини.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ресурс dtp.kiev.ua.

Відзначається, що мотоцикліст збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці. В результаті зіткнення пасажир Yamaha (дівчина) загинула миттєво, пішохід помер через деякий час, водій мотоцикла помер у машині швидкої допомоги.

Слідчо-оперативна група працює на місці ДТП та з'ясовує всі обставини трагедії.