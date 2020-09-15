У Києві за добу - 285 хворих на COVID-19, померли 11 осіб

На сьогодні в столиці вже 17 714 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 285.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватись. Минулої доби вірус виявили в 285 людей. За весь період пандемії в столиці найбільша кількість летальних випадків за добу — померли 11 хворих. Усього коронавірус забрав життя 283 киян", - повідомив Кличко.

За даними київського мера, захворіли: 171 жінка, віком від 19 до 90 років, 106 чоловіків, віком від 22 до 83 рокiв, 4 дівчинки від 6 до 17 років та 4 хлопчики від 1 року до 15.

Захворіли, зокрема, і 17 медиків.

До лікарень столиці потрапили минулої доби 56 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

При цьому, додав Кличко, одужали за добу 59 людей. Всього коронавірус подолали 5385 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 70, у Деснянському – 39 та в Оболонському районі – 37 випадків", - повідомив мер.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 14 вересня, виявили 2 905 нових випадків зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 159 702.

Фото Андрія Скакодуба