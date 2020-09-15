Київ до кінця року отримає 200 нових автобусів

До кінця 2020 року місто Київ отримає 80 нових сучасних автобусів довжиною 12 метрів та 120 нових автобусів довжиною майже 19 метрів.

Як передає Укрінформ, про це міський голова Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання від ЗМІ, повідомляє Офіційний портал Києва.

«Ми оновлюємо парк громадського транспорту столиці. Навіть в умовах боротьби з пандемією та кризи, що вона спричинила. До кінця цього року місто отримає 200 нових сучасних автобусів. 80 – довжиною 12 метрів та 120 автобусів довжиною майже 19 метрів. Усі автобуси з низьким рівнем підлоги, що відповідає вимогам перевезення маломобільних пасажирів», – повідомив Кличко.

Він зазначив, що першу партію, близько 100 автобусів, очікується отримати уже в жовтні, а решту – до кінця 2020 року.

Поставки нових автобусів відбудуться на умовах лізингу.