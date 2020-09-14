У Києві завершується пляжний сезон

У столиці завершується купальний сезон і вже з вівторка, 15 вересня, на пляжах не працюватимуть рятувальники.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі КП "Плесо".

"Добігає кінця купальний сезон 2020 року, і вже від завтра на офіційних пляжах Києва призупиняється чергування рятувальників Kyiv Lifeguard Service", - йдеться у повідомленні.

Kyiv Lifeguard Service - це підрозділ КП "Плесо", який забезпечує безпеку на пляжах та зонах відпочинку Києва.

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Як повідомлялося, КП "Плесо" підготував для літнього сезону 14 пляжів та 18 зон відпочинку.