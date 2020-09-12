У Києві - марш солідарності з білоруськими жінками

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на акцію зібралися близько сотні учасників.

Марш розпочався від Стелли на Майдані Незалежності, згодом колона жінок вирушила у бік посольства Білорусі. Після завершення маршу учасники проведуть акцію під будівлею посольства.

Активістки тримають плакати - "Кращі друзі жінки - права людини", "Свободу народу", "Свободу політв'язням". Жінки одягнуті, переважно, в біло-червоних кольорах.

Марш солідарності з білоруськими жінками у Києві / Фото: Олег Давиденко, Укрінформ

За словами активістів, наразі ведеться активна кампанія проти білоруських активісток різних рухів, зафіксовані десятки випадків брутального поводження з демонстрантками. При цьому жінки кожен день продовжують хоробро виходити на вулиці Мінська.

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Активісти виступають проти насильства, відновлення правових рамок у країні і демократичну зміну влади.