У столичному метро звучала класична музика

У Київському метрополітені зазвучала класична музика у виконанні симфонічного оркестру "Київ-Класик" на честь 60-річчя столичної підземки, яке святкується цьогоріч.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мистецький проєкт "Музика в метро" покликаний створити чудовий святковий настрій для усіх, хто потрапляє до Київського метрополітену, підкреслити самобутність, вишуканість, класичний стиль та сучасність столичної підземки", - зазначив художній керівник оркестру "Київ-Класик", народний артист України Герман Макаренко.

Він додав, що зараз особливо актуально проводити мистецькі акції для широкого загалу, адже через карантин можливості відвідати класичний концерт є досить обмеженими.

У рамках проєкту "Музика в метро" на ескалаторах метрополітену звучать твори українських та європейських композиторів: Лисенка, Гулака-Артемовського, Моцарта, Верді, Брамса, Штрауса та інших.

Музиканти сподіваються, що мистецька акція дозволить ще раз підкреслити всі ті переваги, які надає сучасний метрополітен з його славетною 60-річною історією багатомільйонному європейському місту Києву.

"Сила музики дуже потужна. Цей карантинний рік складний для всіх, тому хочеться разом з музикантами подарувати нашим пасажирам трошки позитиву та гарного настрою", - додала заступник начальника Київського метрополітену Наталка Макогон.