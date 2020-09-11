Станції метро "Хрещатик" і "Льва Толстого" знову працюють – вибухівки не знайшли

Станції метро "Хрещатик" і "Льва Толстого" відчинено для пасажирів, вибухонебезпечних предметів не знайдено.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у Фейсбуці.

"Завершено перевірку станції «Хрещатик», вибухонебезпечних предметів не виявлено. Станцію та пересадку на "Майдан Незалежності" відчинено для пасажирів", - ідеться в повідомленні.

Станцію «Площа Льва Толстого» також перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Станцію та пересадку на «Палац спорту» відчинено для пасажирів.

Як повідомлялося, раніше станції столичного метро "Хрещатик" і "Площа Льва Толстого", а також пересадки було зачинено на вхід і вихід через анонімний дзвінок про замінування.