Станції метро "Хрещатик" і "Льва Толстого" знову працюють – вибухівки не знайшли
Укрінформ
Станції метро "Хрещатик" і "Льва Толстого" відчинено для пасажирів, вибухонебезпечних предметів не знайдено.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у Фейсбуці.
"Завершено перевірку станції «Хрещатик», вибухонебезпечних предметів не виявлено. Станцію та пересадку на "Майдан Незалежності" відчинено для пасажирів", - ідеться в повідомленні.
Станцію «Площа Льва Толстого» також перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Станцію та пересадку на «Палац спорту» відчинено для пасажирів.
Як повідомлялося, раніше станції столичного метро "Хрещатик" і "Площа Льва Толстого", а також пересадки було зачинено на вхід і вихід через анонімний дзвінок про замінування.