На метро "Хрещатик" і "Площа Льва Толстого" шукають вибухівку

Станції столичного метро "Хрещатик" і "Площа Льва Толстого", а також пересадки зачинено на вхід і вихід через анонімний дзвінок про замінування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у Фейсбуці.

"Станцію "Хрещатик" + пересадку і станцію "Площа Льва Толстого" + пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки.