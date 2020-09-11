На метро "Хрещатик" і "Площа Льва Толстого" шукають вибухівку
Укрінформ
Станції столичного метро "Хрещатик" і "Площа Льва Толстого", а також пересадки зачинено на вхід і вихід через анонімний дзвінок про замінування.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у Фейсбуці.
"Станцію "Хрещатик" + пересадку і станцію "Площа Льва Толстого" + пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!" - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки.