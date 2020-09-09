Вибух цистерни з пальним у Києві: поліція відкрила справу

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху цистерни з пальним, внаслідок чого загинула людина.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

«Зібрані відомості за цим фактом внесені до ЄРДР. Слідчим управлінням столичної поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) ККУ», - йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомлялося, вранці 9 вересня у Києві на території підприємства, що займається торгівлею пальним, вибухнула цистерна для транспортування газу. Внаслідок цього одна людина загинула, ще одну травмовано.

Попередньо було встановлено, що вибух стався внаслідок проведення зварювальних робіт.