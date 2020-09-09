У Києві відкрили меморіальну дошку загиблому на Донбасі В'ячеславу Куцмаю.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Меморіальну дошку було встановлено на фасаді школи №46, що на вулиці Василенка, 10. Цей заклад свого часу закінчив В'ячеслав Куцмай.

У Києві відкрили меморіальну дошку В’ячеславу Куцмаю / Фото: Багмут Павло. Укрінформ

На відкритті дошки були присутні його друзі та родичі, а також школярі.

Старший солдат В'ячеслав Куцмай загинув під час бою з диверсантами 21 травня 2018 року - йому у скроню влучив осколок гранати. Похований на Лук'янівському військовому кладовищі.

Указом Президента України № 239/2018 від 23 серпня 2018 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкового виконання військового обов'язку Куцмай був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).