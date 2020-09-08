Збереження книжкового ринку “Петрівка”: активісти зібрались під ОП та передали петицію

Збереження книжкового ринку “Петрівка”: активісти зібрались під ОП та передали петицію

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Укрінформ
Активісти громадського руху #SavePetrovka передали в Офіс Президента України петицію за збереження книжкового ринку «Петрівка».

Як передає Укрінформ, петицію із підписами 25 тисяч киян Главі держави передав лідер руху #SavePetrovka Владислав Трубіцин.

Перед цим близько сотні активістів провели під стінами ОП акцію за збереження книжкового ринку, закликавши не зводити на його місці нового торговельно-розважального центру. Зокрема вони тримали у руках плакати зі гаслами «Зеленський! «Ні» знищенню книжкового ринку «Петрівка», «Пане Президенте! Книжкова «Петрівка» – це перлина української культури, яку ви разом із народом повинні захистити!», а також прапори із символікою руху #SavePetrovka.

Активісти передали в ОП петицію за збереження книжкового ринку «Петрівка» / Фото: Олег Давиденко, Укрінформ

Як повідомлялося, департамент містобудування та архітектури КМДА своїм наказом від 03.10.2019 року № 1248 видав дозвіл на будівництво торговельно-розважального центру на місці книжкового і речового ринків «Петрівка». Документ дозволяє зведення будівлі не вище дев’яти поверхів по вулиці Вербова, 21, 23 в Оболонському районі Києва на земельній ділянці площею 0,9899 га.

Читайте також: Будівництво ТРЦ на території книжкового ринку "Петрівка" не планують – Кличко

7 липня мер Києва Віталій Кличко під час зустрічі з представниками книжкового ринку «Петрівка» заявив, що будівництво торговельно-розважального центру на території книжкового ринку «Петрівка» наразі не планується.

Раніше видання НВ із посиланням на власні джерела повідомляло, що власник ТРЦ Blockbuster Mall і ТРЦ Ocean Plaza Вагіф Алієв вів переговори про покупку земельної ділянки на території книжкового ринку на Петрівці, де планують побудувати ТРЦ Petrovka Mall.

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