У київському метро пояснили, чому не працювали е-квитки

Через просадку напруги в електромережі спостерігалися збої в роботі пасажирської автоматики метрополітену.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Київському метрополітені у Фейсбуці.

"Шановні пасажири! Через просадку напруги в електромережі спостерігалися збої в роботі пасажирської автоматики метрополітену. Наразі робота системи відновлена у звичайному режимі. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!" - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Київському метрополітені зранку 8 вересня стався збій у системі оплати проїзду