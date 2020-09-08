У київському метро пояснили, чому не працювали е-квитки
Укрінформ
Через просадку напруги в електромережі спостерігалися збої в роботі пасажирської автоматики метрополітену.
Як передає Укрінформ, про це повідомили у Київському метрополітені у Фейсбуці.
"Шановні пасажири! Через просадку напруги в електромережі спостерігалися збої в роботі пасажирської автоматики метрополітену. Наразі робота системи відновлена у звичайному режимі. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!" - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, у Київському метрополітені зранку 8 вересня стався збій у системі оплати проїзду