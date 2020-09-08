У київському метро пояснили, чому не працювали е-квитки

У київському метро пояснили, чому не працювали е-квитки

Укрінформ
Через просадку напруги в електромережі спостерігалися збої в роботі пасажирської автоматики метрополітену.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Київському метрополітені у Фейсбуці.

"Шановні пасажири! Через просадку напруги в електромережі спостерігалися збої в роботі пасажирської автоматики метрополітену. Наразі робота системи відновлена у звичайному режимі. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!" - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, у Київському метрополітені зранку 8 вересня стався збій у системі оплати проїзду

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