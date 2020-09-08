У столичному метро стався збій у системі оплати проїзду

У Київському метрополітені зранку 8 вересня стався збій у системі оплати проїзду банківською карткою.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, збій в системі оплати стався на станціях метро Дарниця та Чернігівська.

На цих станціях утворилися великі черги. Люди могли оплатити за проїзд тільки картками Kyiv Smart Card або у терміналах.

У київському метро стався збій / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Водночас за повідомленнями телеграм-каналу dtp.kiev.ua, через збій у метро не працює е-квиток і немає зв’язку з банком для оплати проїзду картою.

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По гучномовцю людей закликають скористатися наземним видом транспорту або раніше придбаними талонами. Біля кас і терміналів вишикувалися величезні черги.

Укрінформ звернувся за офіційним коментарем до Київського метрополітену.