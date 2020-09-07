Обов’язковий гімн у школах: суд просять скасувати рішення Київради

Окружний адміністративний суд міста Києва отримав позов щодо скасування рішення Київської міської ради про обов'язкове виконання гімну в школах столиці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

«До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Київської міської ради щодо визнання протиправним частково рішення №433/9512 від 30.07.2020 року «Про обов’язкове виконання Державного Гімну України у закладах загальної середньої освіти усіх типів та форм власності», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що позивач просить скасувати п.1.2. зазначеного рішення, яким рекомендовано виконання Державного Гімну у закладах загальної середньої освіти усіх типів та форм власності на початку кожного дня за участю учнів та вчителів.

Наразі суд вирішує питання щодо наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня Київська міська рада підтримала рішення "Про започаткування обов'язкового виконання учнями, вихованцями, педагогічними працівниками у закладах середньої загальної освіти Державного Гімну України".

Згідно з рішенням, Департаменту освіти та науки КМДА доручено забезпечити обов'язкове виконання учнями, вихованцями, педагогічними працівниками у закладах середньої загальної освіти Державного Гімну України на початку кожного навчального дня та під час проведення урочистих заходів.