Обов’язковий гімн у школах: суд просять скасувати рішення Київради

Обов’язковий гімн у школах: суд просять скасувати рішення Київради

Укрінформ
Окружний адміністративний суд міста Києва отримав позов щодо скасування рішення Київської міської ради про обов'язкове виконання гімну в школах столиці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

«До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Київської міської ради щодо визнання протиправним частково рішення №433/9512 від 30.07.2020 року «Про обов’язкове виконання Державного Гімну України у закладах загальної середньої освіти усіх типів та форм власності», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що позивач просить скасувати п.1.2. зазначеного рішення, яким рекомендовано виконання Державного Гімну у закладах загальної середньої освіти усіх типів та форм власності на початку кожного дня за участю учнів та вчителів.

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Наразі суд вирішує питання щодо наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня Київська міська рада підтримала рішення "Про започаткування обов'язкового виконання учнями, вихованцями, педагогічними працівниками у закладах середньої загальної освіти Державного Гімну України".

Згідно з рішенням, Департаменту освіти та науки КМДА доручено забезпечити обов'язкове виконання учнями, вихованцями, педагогічними працівниками у закладах середньої загальної освіти Державного Гімну України на початку кожного навчального дня та під час проведення урочистих заходів.

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