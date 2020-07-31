У Кличка пояснили: співати Гімн у школах - не вимога, а рекомендація

Київська міська рада рекомендувала столичним школам розпочинати день із Державного Гімну України.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

"Згідно з правовим висновком Управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради, жоден Закон України не передбачає повноважень Київради доручати Департаменту освіти та науки забезпечувати виконання Державного Гімну України. З огляду на це, Київрада рекомендує столичним закладам освіти щоденно виконувати Гімн, але жодним чином не зобов’язує цього робити", - йдеться у повідомленні.

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«Завдання цього рішення – популяризувати та виховувати у маленьких киян шанобливе ставлення і повагу до державних символів України. Це буде сприяти вихованню патріотизму серед підростаючого покоління. Аналогічне рішення вже ухвалили в Тернополі та Вінниці», - зазначив співавтор рішення, депутат Київради Олег Бондарчук.

Як повідомляв Укрінформ, Київська міська рада підтримала проєкт рішення "Про започаткування обов'язкового виконання учнями, вихованцями, педагогічними працівниками у закладах середньої загальної освіти Державного Гімну України".

Фото: МОН