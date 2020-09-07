Кличко закликає виші забезпечити санітарні норми у гуртожитках
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це він заявив на брифінгу у понеділок.
"Хочу звернутися до керівників вищих навчальних закладів, що підпорядковуються Міносвіти, але вони розташовані в нашому місті. Студенти, а їх в 90 вишах столиці 350 тисяч, повернулися до навчання, і понад 100 тисяч студентів живуть у гуртожитках", - сказав Кличко.
Він закликав керівників навчальних закладів і керівників гуртожитків забезпечити та контролювати дотримання всіх санітарних норм.
"Бо спалахи захворювання призведуть як до навантаження на медзаклади міста, так і до закриття гуртожитків та навчальних закладів", - зазначив мер.
Як повідомлялося, у столиці вже 15 276 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 244.
В Україні за минулу добу виявлено 2 174 випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії, загалом їх зафіксовано 138 068.
Фото: kiev.klichko.org