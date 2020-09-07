У Києві за добу виявили 244 випадки COVID-19, двоє хворих померли

У столиці вже 15 276 підтверджених випадки захворювання на COVID-19, за добу виявлено 244 нові випадки.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Ситуація у нас, на жаль, не покращується. За минулу добу виявили ще 244 хворих, двоє людей померли. Всього коронавірус забрав життя 242 киян", - сказав Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворіли: 138 жінок віком від 19 до 81 року і сім дівчаток від п'яти до 17 років, також 95 чоловіків віком від 18 до 96 рокiв і четверо хлопчиків від 2 років до 16.

Захворіли також 14 медиків.

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Одужали за минулу добу 28 людей. Всього коронавірус подолали 4759 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 50, Дарницькому- 36, Солом'янському районі - 28 випадків", - зазначив Кличко.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявлено 2 174 нові випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 138 068.