Рух тролейбусів проспектом Соборності закриють до ранку 8 вересня
Як передає Укрінформ, про це у Телеграм повідомляє пресслужба КМДА.
"До 05:00 8 вересня буде закрито рух тролейбусів проспектом Соборності", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на шляхопроводі на перетині Дніпровської набережної та просп. Соборності продовжують оновлювати асфальтобетонне покриття.
На цей період тролейбуси маршруту № 50 курсуватимуть від вул. Милославської до Дарницької площі;
тролейбуси маршруту № 91-Н курсуватимуть на ділянках від вул. Милославської до Дарницької площі та від залізничного вокзалу «Центральний» до ст. м. «Либідська»;
тролейбуси маршруту № 43 курсуватимуть від Кібернетичного центру до ст. м. «Либідська».
Також зазначається, що збільшено кількість рухомого складу на автобусному маршруті загального користування № 51.