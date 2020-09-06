Рух тролейбусів проспектом Соборності закриють до ранку 8 вересня

У Києві до ранку 8 вересня закриють рух тролейбусів проспектом Соборності.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграм повідомляє пресслужба КМДА.

"До 05:00 8 вересня буде закрито рух тролейбусів проспектом Соборності", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на шляхопроводі на перетині Дніпровської набережної та просп. Соборності продовжують оновлювати асфальтобетонне покриття.

На цей період тролейбуси маршруту № 50 курсуватимуть від вул. Милославської до Дарницької площі;

тролейбуси маршруту № 91-Н курсуватимуть на ділянках від вул. Милославської до Дарницької площі та від залізничного вокзалу «Центральний» до ст. м. «Либідська»;

тролейбуси маршруту № 43 курсуватимуть від Кібернетичного центру до ст. м. «Либідська».

Також зазначається, що збільшено кількість рухомого складу на автобусному маршруті загального користування № 51.