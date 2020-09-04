"Підривникам" офісу на Печерську призначили по пів мільйона застави

Як передає Укрінформ, про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

«Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави - 500 тисяч гривень кожному. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі», - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що 9 серпня до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що біля офісного приміщення на вулиці Великій Васильківській було виявлено предмет, схожий на вибухівку.

Вибухотехніки на місці події знешкодили саморобний вибуховий пристрій, який складався з бурової тротилової шашки та електродетонатора з дротами живлення, приєднаними до мобільного телефону.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

За даними системи відеонагляду «Безпечне місто» правоохоронці встановили осіб, причетних до скоєння цього правопорушення, та затримали їх. Ними виявилися 38-річний мешканець Київщини, який раніше проходив службу у зоні АТО, та 37-річний киянин – колишній правоохоронець.

Під час обшуків у домоволодіннях фігурантів правоохоронці виявили та вилучили більше 500 набоїв різного калібру, електродетонатори, тротилові шашки різної ваги, гранати РГД-5 із запалами до них, димові шашки, пістолет.

Обох чоловіків затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Затриманим оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня правоохоронці затримали осіб, які замінували офісне приміщення в центрі Києва на початку серпня. За даними ЗМІ, це - офіс партії «ОПЗЖ».

Фото: поліція