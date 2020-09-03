Київрада ухвалила рішення про створення дитячого кардіоцентру

Київська міська рада ухвалила рішення про створення комунального некомерційного підприємства «Київський міський дитячий кардіологічний центр».

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє пресслужба Київради.

Як зазначається, комунальний центр планують створити на базі Державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України». Новий медичний заклад, крім клінічної діяльності, також візьме на себе функцію з підготовки фахівців за низкою спеціальностей: кардіологія, кардіохірургія, анестезіологія, реанімація, радіологія тощо.

«На сьогодні є гостра потреба в створенні столичного центру, який би опікувався питаннями високоспеціалізованої кардіологічної та кардіохірургічної допомоги дітям. Центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України готовий надати необхідні приміщення, кадровий склад та досвід для того, щоб діяльність новоствореного комунального медзакладу почала приносити користь громаді столиці та найменшим її мешканцям найближчим часом», - наголосив директор цієї установи кардіохірург Ілля Ємець.

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За його словами, за останніх 5 років фахівці Центру обстежили майже п’ять тисяч новонароджених та понад 20 тисяч дітей до 18 років з вродженими вадами серця, і щороку кількість таких дітей зростає.

За статистикою, щороку в Україні народжується приблизно 10 тисяч дітей із вадами серця, з них близько 1500 потребують невідкладного хірургічного втручання та високоспеціалізованого медичного догляду.

Фото: kmr.gov.ua