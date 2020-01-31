Вінницька міськрада виділила 15 мільйонів на добудову кардіоцентру

Депутати Вінницької міськрад у п’ятницю на сесії спрямували 15 мільйонів гривень залишку державної субвенції на будівництво Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології.

Про це йдеться на сторінці Вінницької міськради у Facebook.

«Депутати міської ради схвалили рішення щодо спрямування 15 мільйонів гривень залишку державної субвенції на будівництво Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології по Хмельницькому шосе. Знаково, що подібного класу об’єкт зводиться вперше в Україні»,- йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, це буде окрема семиповерхова будівля з широким функціоналом в сфері кардіології: відділення для пацієнтів з порушенням серцевого ритму, відділення планового лікування, відділення для пацієнтів з гострим інфарктом міокарду, відділення ранньої реабілітації, три рентгенопераційні, в тому числі електрофізіологічна, клініко-діагностична лабораторія, функціональна діагностика тощо.

Проєкт реалізується спільно Світовим банком, міською радою та Вінницькою ОДА. Це один із найбільших проєктів у Європі, який фінансує Світовий банк у сфері охорони здоров’я.

Наразі будівництво Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології триває. Майже завершені зовнішньобудівельні роботи з влаштування каркасів будівель (лікувально-діагностичного корпусу, господарського корпусу та кисневої станції). На будівництві об’єкта працюють понад 140 осіб, які забезпечують проведення зовнішніх та внутрішніх робіт. Незабаром вони працюватимуть у 2-3 зміни для пришвидшення темпів будівництва.

Будівництво кардіоцентру розпочалося влітку 2018 року. У цей проєкт інвестується понад 30 млн доларів, з яких 90% - кошти Світовому банку, решту фінансують міський та обласний бюджет.