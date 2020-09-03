У Києві затримали жінку, яка носила дитину в дорожній сумці

У Києві поліцейські офіцери громади затримали жінку, яка носила немовля у дорожній сумці. Наразі вона з дитиною знаходиться в лікарні, загрози їхньому життю і здоров'ю немає.

Про це інформує поліція Києва у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Вчора близько 16:00 поліцейські офіцери громади Голосіївського управління поліції, повертаючись на автомобілі зі службових справ, помітили на бульварі Лесі Українки схвильовану дівчину, яка повідомила їм про те, що незнайома жінка імовірно несе у сумці маленьку дитину», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці прийняли рішення перевірити інформацію, зупинили авто та звернулися до підозрілої жінки, аби встановити її особу та обставини події. Жінка почала тікати від правоохоронців та не хотіла спілкуватися. Під час огляду речей жінки, у дорожній сумці правоохоронці виявили новонароджену дитину.

"До приїзду фахівців дитину переклали до машини, на що матір почала агресивно себе поводити", - розповів поліцейський офіцер громади Голосіївського управління поліції Максим Кравчук.

Уточнюється, що жінка з немовлям виявилася мешканкою Одещини, 1991 року народження, яка пояснила правоохоронцям, що приїхала до столиці у пошуках роботи.

За попередньою інформацією, жінка народила немовля за межами пологового відділення. Після первинного огляду та госпіталізації породілля з дитиною перебуває в задовільному стані у лікарні. Як розповіли у поліції, хлопчику менш як тиждень від народження.

Правоохоронці склали щодо матері дитини адміністративний протокол за статтею 184 КУпАП, - невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.

Наразі правоохоронці встановлюють контакти рідних, перевіряють інформацію у медзакладах столиці щодо народження громадянкою дитини та інші обставини цієї події.

Наразі породілля з немовлям перебувають у лікарні, їхньому життю нічого не загрожує. Поліцейські встановлюють обставини народження дитини та причини такої поведінки жінки.