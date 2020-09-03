У сутичках біля офісу "Свободи" у Києві постраждали троє поліціантів

Ввечері 2 вересня поліція прибула для проведення процесуальних дій до київського офісу політичної партії "Свобода", однак між правоохоронцями та представниками громадської організації виник конфлікт, під час якого поліціянти отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що госпіталізації постраждалі співробітники Департаменту стратегічних розслідувань не потребували, а отримали медичну допомогу на місці.

"На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група. Матеріали зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Після першочергової перевірки буде надана правова кваліфікація події", – підсумували у відділі комунікації.

Тим часом голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок повідомив, що поліція завітала до офісу партії з наміром затримати депутата Київради Володимира Назаренка.

Сам же Назаренко додав, що під партійним офісом були присутні представники Правого Сектору, Національного Корпусу, ГО "Центурія", Руху опору капітуляції, ВГО "Сокіл" та "С14".

Ранее Председатель фракции "ВО "Свобода" в горсовете Киева Юрий Сиротюк написал в фейсбуке, что, мол, полицейские пытаются захватить офис "Свободы".

Фото: facebook.com/yuriy.syrotyuk