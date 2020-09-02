У КВЦ «Парковий» у центрі Києва евакуюють людей через пожежу
Як передає кореспондент Укрінформу, про це стало відомо під час проведення міжнародної конференції «Діалог про правосуддя-2».
Зокрема, під час виступу голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрія Костіна повідомили про виявлення загоряння в приміщенні.
«Хочу зробити оголошення для наших європейських колег. Щойно надійшло повідомлення про пожежну небезпеку. На жаль, ми змушені щонайменше на декілька хвилин залишити приміщення», - сказав ведучий заходу.
Згодом по системі сповіщення оголосили, що в будівлі виникла пожежа та попросили, зберігаючи спокій, покинути приміщення в напрямку вказівників виходу з приміщення.
Як повідомлялося, у приміщенні КВЦ «Парковий» розпочалася міжнародна конференція «Діалог про правосуддя-2», де планували обговорити судову систему в Україні та світові практики.
Перша частина конференції проходила 22 жовтня 2019 року в Європарламенті в Страсбурзі.