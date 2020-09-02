Доступ до столичної мерії обмежили до 31 жовтня
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київради.
"Відповідно до розпорядження мера столиці Віталія Кличка №1326, до комплексу на Хрещатику, 36 зможуть потрапити тільки працівники структурних підрозділів КМР та КМДА, які мають відповідні посвідчення. Доступ громадськості та представників ЗМІ обмежено до 31 жовтня 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Звернення до міського голови, КМДА чи Київради приймаються на відповідні електронні адреси або звичайною поштою. Листи можна залишати і в спеціальних скриньках біля центрального входу до будівлі на Хрещатику, 36. Постійні комісії та пленарні засідання Київської міської ради транслюватимуться онлайн.
Як повідомлялося, з березня цього року для запобігання можливому поширенню захворюваності на коронавірус київська міська влада обмежила доступ громадян до адмінбудівлі мерії.