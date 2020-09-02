Доступ до столичної мерії обмежили до 31 жовтня

Київська міська влада продовжила тимчасове обмеження доступу громадян до адмінбудівлі мерії, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київради.

"Відповідно до розпорядження мера столиці Віталія Кличка №1326, до комплексу на Хрещатику, 36 зможуть потрапити тільки працівники структурних підрозділів КМР та КМДА, які мають відповідні посвідчення. Доступ громадськості та представників ЗМІ обмежено до 31 жовтня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Звернення до міського голови, КМДА чи Київради приймаються на відповідні електронні адреси або звичайною поштою. Листи можна залишати і в спеціальних скриньках біля центрального входу до будівлі на Хрещатику, 36. Постійні комісії та пленарні засідання Київської міської ради транслюватимуться онлайн.

Читайте також: Кабмін додав у свій регламент можливість працювати онлайн

Як повідомлялося, з березня цього року для запобігання можливому поширенню захворюваності на коронавірус київська міська влада обмежила доступ громадян до адмінбудівлі мерії.