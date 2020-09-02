Унаслідок ДТП на літній терасі кафе в Києві постраждали двоє відвідувачок

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

Зазначається, що у вівторок о 20:45 до столичної поліції надійшов виклик про те, що на вулиці Оноре де Бальзака сталася ДТП із постраждалими. На виклик негайно виїхали «швидка», наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП.

«За попередньою інформацією, 23-річний водій автівки Хюндай Соната під час розмови з касиром закладу харчування натиснув на педаль газу. Через що, здійснив наїзд на декоративну клумбу, що відлетіла на столик, за яким перебували клієнти. Потерпілих: дівчину 1999 року народження з травмою грудної клітини та 41-річну жінку з переломом ноги, госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги», - уточнюється у повідомленні.

Згідно із висновком тестування правопорушника на драгері, на момент скоєння ДТП чоловік не перебував під дією алкоголю.

Слідче управління столичного главку розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

У рамках досудового розслідування поліцейські проводять необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин події.

Як повідомлялося, у Запорізькій області п'яний водій збив трьох пішоходів, одна людина загинула.