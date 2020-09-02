Поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва
Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.
«Сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів поліції, військовослужбовці Національної гвардії, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування», - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що організатори заходів анонсували залучення автотранспорту до проведення акції, тож у зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці.
Поліція закликає автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахування цієї інформації.
Водночас правоохоронці закликають організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.
Як повідомлялося, на 2 вересня свою акцію біля Верховної Ради запланували, зокрема, власники автомобілів з європейською реєстрацією, щоб вимагати “доступного” розмитнення авто в Україні.