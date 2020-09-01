Поліція на Банковій затримала чоловіка з гранатою

Київські поліцейські під час патрулювання вулиці Банкової затримали чоловіка з предметом, схожим на гранату.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва.

"Під час патрулювання вулиці Банкової працівники поліції полку особливого призначення №2 помітили підозрілого чоловіка, а під час поверхневої перевірки у нього виявили предмет, схожий на гранату. На місце події прибула слідчо-оперативну група Печерського управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи", - розповіли у поліції.

Зазначається, що вибухотехніки вилучили предмет, який буде направлено на експертні дослідження. Чоловіка 1966 року народження доставили до Печерського управління поліції для встановлення всіх обставин.

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Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Раніше народний депутат Олександр Качура написав у Телеграмі, що поблизу Офісу Президента проводяться слідчо-оперативні дії, поліція перекрила прохід через вулицю Банкову.