На Печерську Volkswagen в'їхав у кафе, є постраждалий

На столичному Печерську легковий автомобіль в'їхав у літню терасу кафе, внаслідок чого був травмований відвідувач.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Пригода сталася вночі на вулиці Басейній.

"Попередньо встановлено, що водій автівки Volkswagen не впорався з керуванням та в’їхав у літній майданчик кафе. Внаслідок автопригоди постраждав 35-річний чоловік, який відпочивав у закладі. Його госпіталізували із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості", - розповіли у поліції.

Водієм виявився іноземець 1991 року народження. Він на місці події пройшов огляд на драгері. Пристрій не виявив алкогольного сп'яніння у чоловіка, але остаточні результати будуть відомі після експертизи, зазначають у поліції.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.