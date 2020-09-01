На Печерську Volkswagen в'їхав у кафе, є постраждалий
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
Пригода сталася вночі на вулиці Басейній.
"Попередньо встановлено, що водій автівки Volkswagen не впорався з керуванням та в’їхав у літній майданчик кафе. Внаслідок автопригоди постраждав 35-річний чоловік, який відпочивав у закладі. Його госпіталізували із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості", - розповіли у поліції.
Водієм виявився іноземець 1991 року народження. Він на місці події пройшов огляд на драгері. Пристрій не виявив алкогольного сп'яніння у чоловіка, але остаточні результати будуть відомі після експертизи, зазначають у поліції.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.