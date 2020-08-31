Столичні будинки перевіряють на готовність до опалювального сезону

Київська житлово-комунальна інспекція (Управління самоврядного контролю КМДА) розпочинає перевірку готовності житлових будинків до опалювального сезону.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє пресслужба КМДА.

«Технічний стан підвалів, інженерних мереж, електромереж та щитових, дверей та вікон, де скрізь мають бути шибки. Це прості речі, які не потребують значних фінансів. І якщо ми фіксуватимемо, що ці заходи не виконані, – значить працівники обслуговуючих організацій не можуть упоратись з роботою, і треба їх змінювати», – зазначив Пантелеєв.

Також інспекція перевіряє стан дитячих та спортивних майданчиків у дворах житлових будинків. Усі елементи повинні бути безпечними та справними. В іншому випадку обслуговуючі організації мають їх демонтувати або замінити.

Пантелеєв поінформував, що за останні два місяці інспектори Управління (інспекції) самоврядного контролю обстежили 221 ігровий майданчик у дворах міста.

«Інспектори працюють на місцях, де вже є звернення людей, перевіряють цілісність та функціональність усіх елементів, своєчасний демонтаж аварійних частин, а також щоденне прибирання території. Якщо ж є зауваження чи скарги від мешканців – обслуговуюча організація повинна негайно усунути недоліки», – пояснив Пантелеєв.

Як повідомлялося, до кінця року в рамках міської програми енергоефективних проєктів «70/30%» енергоефективні заходи проведуть у понад ста київських будинках ОСББ та ЖБК. Місто спрямує на це понад 100 млн грн.