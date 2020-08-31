4G вже працює на 22 підземних станціях київського метро

Мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell разом із компанією Huawei наприкінці серпня запустили 4G ще на 7 станціях київського метро та в тунелях між ними.

Про це Укрінформу повідомила пресслужба мобільного оператора "Vodafone Україна".

"Серед 7 нових станцій, на яких мобільний інтернет з'явився у кінці серпня: Хрещатик, Площа Льва Толстого, Олімпійська, Палац Україна та Палац спорту, Кловська та Печерська. Разом з тими станціями, які були запущені раніше, 4G мережа мобільних операторів вже працює на 22 станціях із 46 підземних", - зазначили у Vodafone.

Як повідомляв Укрінформ, розширення 4G мережі у метро відбувається поетапно. Запустити швидкісний інтернет на решті станцій мобільні оператори планують до кінця 2020 року.

Для роботи 4G у метро оператори використовують спільне обладнання від компанії Huawei, але власні частоти відповідно до ліцензій. Частоти використовуються у двох діапазонах: 1800 МГц та 2600 МГц, що дозволяє забезпечити кращу якість та швидкість мобільного інтернету.

"Київстар" – український оператор телекомунікацій, який надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, у тому числі LTE (4G). Послугами оператора користуються 25,4 млн абонентів. Акціонер Київстар – міжнародна група VEON Ltd, що має офіс у Нідерландах. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг. Оператор працює в 22 країнах, має партнерські угоди з операторами 42 країн і надає послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет на 17 ринках. На сьогодні Vodafone забезпечує покриття 3G для 86% жителів України і 4G - для понад 71% жителів країни.

lifecell — український діджитал-оператор, що належить Turkcell — турецькому постачальнику конвергентних телекомунікаційних і технологічних послуг. Станом на кінець другого кварталу 2020 року активна 3-місячна абонентська база lifecell становила 7,6 млн користувачів.