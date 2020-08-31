4G вже працює на 22 підземних станціях київського метро

4G вже працює на 22 підземних станціях київського метро

Укрінформ
Мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell разом із компанією Huawei наприкінці серпня запустили 4G ще на 7 станціях київського метро та в тунелях між ними.

Про це Укрінформу повідомила пресслужба мобільного оператора "Vodafone Україна".

"Серед 7 нових станцій, на яких мобільний інтернет з'явився у кінці серпня: Хрещатик, Площа Льва Толстого, Олімпійська, Палац Україна та Палац спорту, Кловська та Печерська. Разом з тими станціями, які були запущені раніше, 4G мережа мобільних операторів вже працює на 22 станціях із 46 підземних", - зазначили у Vodafone.

Як повідомляв Укрінформ, розширення 4G мережі у метро відбувається поетапно. Запустити швидкісний інтернет на решті станцій мобільні оператори планують до кінця 2020 року.

Для роботи 4G у метро оператори використовують спільне обладнання від компанії Huawei, але власні частоти відповідно до ліцензій. Частоти використовуються у двох діапазонах: 1800 МГц та 2600 МГц, що дозволяє забезпечити кращу якість та швидкість мобільного інтернету.

"Київстар" – український оператор телекомунікацій, який надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, у тому числі LTE (4G). Послугами оператора користуються 25,4 млн абонентів. Акціонер Київстар – міжнародна група VEON Ltd, що має офіс у Нідерландах. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг. Оператор працює в 22 країнах, має партнерські угоди з операторами 42 країн і надає послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет на 17 ринках. На сьогодні Vodafone забезпечує покриття 3G для 86% жителів України і 4G - для понад 71% жителів країни.

lifecell — український діджитал-оператор, що належить Turkcell — турецькому постачальнику конвергентних телекомунікаційних і технологічних послуг. Станом на кінець другого кварталу 2020 року активна 3-місячна абонентська база lifecell становила 7,6 млн користувачів.

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