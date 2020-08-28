У столичному метро пояснили, чому до "Вокзальної" страшні черги

Станція метро "Вокзальна" працює у звичайному режимі, а черга, що утворилася зранку, пов'язана з приїздом у Київ людей з передмість.

Про це у коментарі Укрінформу сказала заступник директора КП «Київський метрополітен» Наталка Макогон.

"Станція ("Вокзальна" - ред.) працює у звичайному режимі, ескалатори, поїзди також працюють у звичайному режимі. Поїхало передмістя, приїхали електрички. І скоро 1 вересня, люди купують проїзні квитки, розбираються з оплатою QR-коду, оскільки був карантин і багато людей з весни не були в Києві. Плюс люди тримають дистанцію одне з одним. Тобто, поїхало передмістя, і це ситуація осіннього пасажиропотоку", - розповіла Макогон.

Вона зазначала що у ранкові години у столичній підземці обмежують вхід лише на три станції метро залежно від пасажиропотоку: "Чернігівську", "Лісову", "Святошин".

"Вокзальна" не обмежується (на вхід - ред.), там немає такого пасажиропотоку, щоб обмежувати. Люди поступово заходять, і вестибюль вільний", - сказала Макогон.

Раніше на Телеграм-каналі "Киев сейчас" з'явилося повідомлення, що у Києві вранці в п'ятницю, 28 серпня, біля станції метро "Вокзальна" утворилася черга з сотень людей. При цьому наводилися слова очевидців, що станцію нібито закрито на вхід і вихід.

Фото:AP News