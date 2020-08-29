За добу коронавірус виявили у 265 киян – Кличко

У Києві за минулу добу коронавірус виявили у 265 осіб, 19 із яких – діти.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко 29 серпня у своєму телеграм-каналі.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві й надалі збільшується. За минулу добу вірус виявили у 265 людей. Зокрема, в 19 дітей. 6 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 193 киян", – зазначив він.

Кличко уточнив, що за добу в Києві захворіли 129 жінок віком від 19 до 78 років, 117 чоловіків віком від 19 до 81 рокiв, а також 10 дівчаток від 4 до 17 років і 9 хлопчиків від 2 років до 12. Захворіли, зокрема, й 11 медиків.

До лікарень госпіталізовано 48 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання, за даними мера, виявили в Дарницькому районі – 50, у Дніпровському – 40 і в Деснянському районі – 34 випадки.

Разом з тим, за минулу добу одужали 159 людей, а всього коронавірус подолали 4229 мешканців Києва.

Загалом же, на сьогодні в столиці вже 12 984 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, за останню добу в Україні зареєстровано 2 481 випадок зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 116 978.