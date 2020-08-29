"Камера запису не працює вже два тижні": Лерос розповів про підпал свого авто

На парковці, де згорів Mercedes депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, два тижні не вівся запис із камери відеоспостереження.

Про це депутат написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Приїхала лабораторія поліції, виявляється, запис камери з сусіднього будинку, спрямована на парковку, два тижні тому перестала працювати у режимі запису", - зазначив Лерос.

Раніше він повідомив, що, за словами свідків, гуркіт, що передував пожежі, було чути в квартирі 14 поверху. Депутат упевнений, що це був підпал.

У той же час в поліції поінформували, що проводяться першочергові слідчі дії - огляд місця події, вивчення записів камер спостереження, опитування свідків і очевидців, - після чого справі буде дано правову кваліфікацію.

За повідомленням Головного управління ДСНС України в м.Києві, інформація про загоряння автомобіля Mercedes GLK у дворі 20-поверхового будинку в пер.Лабораторному, 4, надійшла 28 серпня о 22.22. Рятувальники ліквідували пожежу за 20 хвилин після прибуття. Жертв і постраждалих не було.

Як повідомляв Укрінформ, Лерос - народний депутат "Слуги народу", раніше був радником Володимира Зеленського, проте активно критикує роботу Офісу Президента. Відомий тим, що 29 березня виклав у вільний доступ відео, на яких нібито брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює питання призначення на різні державні посади.

Згодом Лерос оприлюднив нові відео розмов брата глави Офісу Президента. ДБР відкрило кримінальне провадження на Лероса за поданням голови ОПУ Єрмака.