У центрі Києва через аварію зникло світло

У центрі Києва сталося аварійне відключення обладнання, яке залишило без світла дві вулиці.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на оператора системи розподілу "ДТЕК Київські електромережі".

Зазначається, що без електрики залишились будинки за адресами:

вулиця Паньківська 17, 19;

Саксаганського 66, 68/21, 86, 84, 72, 70, 70б, 17, 19 15 / 77а.

"Для цих будинків ми зараз під'єднуємо дизельгенератори і одночасно відновлюємо постійну схему харчування", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляло агентство, минулого тижня у центрі Києва через аварійне відключення обладнання без електропостачання залишилися понад 70 житлових будинків та офісні приміщення.