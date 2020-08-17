У центрі Києва через аварію без електрики залишилися понад 70 будинків та офіси

У центрі Києва через аварійне відключення обладнання без електропостачання залишилися понад 70 житлових будинків та офісні приміщення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє "ДТЕК Київські електромережі" у Фейсбук.

"О 17:35 сталося аварійне відключення обладнання на підстанції «Вокзальна». Без світла залишились 71 житловий будинок та офісні приміщення на вулицях Саксаганського, Жилянська, Петлюри, Володимирська та Велика Васильківська", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що спеціалісти вже виїхали на місце аварії.

Орієнтовний час відновлення електропостачання - до 20.00.