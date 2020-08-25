З’їзди із Шулявського мосту перекриють до 1 вересня

Із 26 серпня до 1 вересня на з’їзді Шулявського шляхопроводу тимчасово закриють рух транспорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА із посиланням на КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва".

"Із 08:00 26 серпня до 08:00 1 вересня проїзд транспорту з вулиці Вадима Гетьмана на проспект Перемоги буде тимчасово закрито", - йдеться у повідомленні.

Перекриття пов’язане з необхідністю виконання робіт на мережі газопроводу.

Як повідомлялося, у Києві із 17 липня розпочалося масштабне асфальтування Шулявського шляхопроводу. Крім вкладання верхніх шарів асфальту на шляхопроводі, біля з’їздів з нього перекладають інженерні мережі, монтують нові опори освітлення, приводять до ладу підземний пішохідний перехід, здійснюють благоустрій прилеглої території.