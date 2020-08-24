Вибухівку на станції метро "Хрещатик" не знайшли

Вибухівки на станції метро "Хрещатик" не виявлено, вона знову працює у звичному режимі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку Київського метрополітену у Фейсбуці.

"Станцію "Хрещатик" перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, станцію метро "Хрещатик" було зачинено об 11 годині 24 серпня через повідомлення про мінування.

Окрім того, поліція перевіряла ще низку столичних об'єктів через повідомлення про мінування.