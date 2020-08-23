У Києві затримали ймовірних організаторів провокацій на День Незалежності

Правоохоронці затримали в Києві групу молодиків за підозрою в підготовці провокацій на День Незалежності.

Про це передає Укрінформ із посиланням на Надзвичайні новини.

Як зазначається в повідомленні, 21 серпня, в одній з квартир, що здаються в оренду, на вулиці Шота Руставелі у Києві правоохоронці затримали групу з півтора десятка молодих чоловіків, яких підозрюють у підготовці провокацій на День незалежності.

Близько 15 чоловіків орендували цю квартиру та оселилися туди з великими сумками.

Попередньо їх підозрюють у підготовці низки провокацій, не виключається можлива підготовка терористичного акту або навіть спроби державного перевороту, зазначає ЗМІ.

Фото: nnovosti.info