У Шевченківському райсуді Києва шукають вибухівку
Укрінформ
Шевченківський районний суд міста Києва повідомляє про тимчасове припинення роботи через повідомлення про замінування будівлі суду.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці суду в Фейсбуці.
«У зв'язку із надходженням повідомлення про замінування будівлі Шевченківського районного суду міста Києва, суд вимушений тимчасово припинити свою роботу для проведення дій, спрямованих на відшукання та знешкодження вибухонебезпечних речовин і предметів», - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що на місці працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки, також проводяться заходи щодо негайної евакуації працівників та відвідувачів суду.
Про відновлення роботи суду повідомлять додатково.