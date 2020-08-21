У Шевченківському райсуді Києва шукають вибухівку

Шевченківський районний суд міста Києва повідомляє про тимчасове припинення роботи через повідомлення про замінування будівлі суду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці суду в Фейсбуці.

«У зв'язку із надходженням повідомлення про замінування будівлі Шевченківського районного суду міста Києва, суд вимушений тимчасово припинити свою роботу для проведення дій, спрямованих на відшукання та знешкодження вибухонебезпечних речовин і предметів», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки, також проводяться заходи щодо негайної евакуації працівників та відвідувачів суду.

Про відновлення роботи суду повідомлять додатково.