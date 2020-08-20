У повітрі Києва підвищився вміст формальдегіду, діоксиду азоту та сірки

За останні дні в атмосферному повітрі Києва підвищився вміст продуктів горіння: формальдегіду, діоксиду азоту та діоксиду сірки.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Управлінні екології та природних ресурсів КМДА.

«Наразі погодні умови сприяють накопиченню шкідливих домішок в атмосферному повітрі. Спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, що характеризується слабким вітром. Дані погодні умови перешкоджають перемішуванню атмосферних шарів повітря та сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі», – зазначив в.о. начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко.

Згідно з даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського з 19 серпня у повітрі Києва зафіксовано перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій:

- діоксиду сірки на площах Бессарабській, Деміївській, бульварі Лесі Українки, проспекті Науки.

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- діоксиду азоту на площах Бессарабській та Деміївській, проспекті Оболонському, бульварі Лесі Українки.

- формальдегіду – на площах Бессарабській та Деміївській, проспекті Оболонському, бульварі Лесі Українки.

Також у Києві спостерігається високий рівень пожежної небезпеки, і все частіше виникають пожежі в екосистемах. Пов’язано це з високою температурою у приземному шарі повітря і початку спалювання сухої рослинності населенням.

За останню добу в екосистемах міста Києва зафіксовано 5 осередків пожеж трав’яного настилу загальною площею 5,167 га. Усі осередки пожеж ліквідовано. У Київській області за останню добу ліквідовано 42 осередки пожеж трав’яного настилу площею 45 га. Також ліквідовано 3 осередки пожеж торфу площею 0,5 га.

«Варто зазначити, що у Києві цього року буде облаштована муніципальна система моніторингу атмосферного повітря, перші два пости на лівому березі будуть встановлені вже восени. А саме: на вул. Каунаській, 12, Дніпровський район, та вул. Декабристів, 1, Дарницький район. Загалом у Києві буде створено 22 пункти моніторингу. Серверна частина системи моніторингу буде розміщена у центрі обробки даних Київради. А інформація з приладів буде доступна онлайн – планується її оприлюднення на сайті Управління екології та природних ресурсів КМДА», – додав Савченко.

Як повідомлялося, дві станції моніторингу повітря з’являться у Києві до кінця року.