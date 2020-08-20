У Києві встановили флагшток для найбільшого прапора України

У Києві встановили флагшток для найбільшого прапора України

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Укрінформ
Фахівці вже завершили спорудження на київських пагорбах флагштока висотою майже 90 метрів для найбільшого прапору України.

Як передає Укрінформ, про це Київський міський голова Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Зовсім скоро над київськими пагорбами замайорить найбільший, головний прапор України. Фахівці вже завершили спорудження флагштоку висотою майже 90 метрів. А важить він 32 тонни. Розмір полотнища прапору – 16 на 24 метри", - зазначив Кличко.

За його словами, також уже встановили елементи підсвітки найбільшого державного прапора, який можна буде побачити і вночі, практично з будь-якої точки столиці.

"Напередодні Дня державного прапору ми відкриємо меморіал та урочисто підіймемо головний прапор України. Спорудило місто цей об’єкт за кошти меценатів, яким я дуже вдячний!» – написав Кличко.

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Як повідомлялося, споруду флагштоку зводять на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України в другій світовій війні". Підняти головний прапор планують 23 серпня, в День Державного прапора України.

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