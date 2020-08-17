У Києві встановлюють флагшток для найвищого прапора України

У Києві розпочали встановлювати флагшток для найвищого, головного прапора України.

Як передає Укрінформ, відео з будівельного майданчика опублікував Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"Тиждень залишився до великих свят для українців - Дня Державного Прапора та Дня Незалежності. Зранку навідався на будмайданчик, де встановлюють найбільший, головний прапор України. Роботи активно тривають. Вже привезли конструкції. Напередодні Дня Державного Прапора ми відкриємо меморіал. Встановлять прапор на київських пагорбах, де відкривається дивовижний вид на наше місто. І весь Київ бачитиме головний прапор нашої держави", - сказав Кличко.

Він зауважив, що зводять найбільший в країні флагшток за кошти меценатів.

Як повідомлялося, споруду зводять на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України в Другій світовій війні". Висота флагштока - майже 90 метрів, полотнище прапора розміром 16 на 24 метри. Підняти головний прапор планують 23 серпня, в День Державного Прапора.