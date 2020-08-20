Північний міст у Києві через два роки після перейменування отримав табличку

Колишній “Московський” міст через два роки після перейменування отримав вивіску з новою назвою.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв у Фейсбуці.

"Північний міст отримав таблички з власним іменем. Працівники КП «Київавтошляхміст» встановили їх на залізобетонному пілоні з обох сторін. Окрім назви мосту зображено герб Києва", - повідомив він.

Він нагадав, що міст відкрито у грудні 1976 року під назвою «Московський» (проєктна назва «Північний»).

У 2018 році Київська міська рада ухвалила рішення про перейменування мосту Московський на «Північний».

Як повідомлялося, назва «Північний» є для зазначеного мосту проєктною.

У 2015 році КМДА проводила громадське обговорення щодо перейменування мосту. Його планували назвати іменем Георгія Фукса — головного інженера проєкту. До цього його вже планували офіційно назвати Північним. Крім того, серед варіацій нової назви були Троєщинський або міст ім. Степана Бандери.

Фото: Олександр Густєлєв / Фейсбук