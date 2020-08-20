Північний міст у Києві через два роки після перейменування отримав табличку
Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв у Фейсбуці.
"Північний міст отримав таблички з власним іменем. Працівники КП «Київавтошляхміст» встановили їх на залізобетонному пілоні з обох сторін. Окрім назви мосту зображено герб Києва", - повідомив він.
Він нагадав, що міст відкрито у грудні 1976 року під назвою «Московський» (проєктна назва «Північний»).
У 2018 році Київська міська рада ухвалила рішення про перейменування мосту Московський на «Північний».
Як повідомлялося, назва «Північний» є для зазначеного мосту проєктною.
У 2015 році КМДА проводила громадське обговорення щодо перейменування мосту. Його планували назвати іменем Георгія Фукса — головного інженера проєкту. До цього його вже планували офіційно назвати Північним. Крім того, серед варіацій нової назви були Троєщинський або міст ім. Степана Бандери.
Фото: Олександр Густєлєв / Фейсбук